Come noto in Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road in uscita a maggio nei cinema, è Anya Taylor-Joy a interpretare la versione più giovane del personaggio già impersonato da Charlize Theron nel capolavoro del 2015.

Chiacchierando con Empire, il regista George Miller ha parlato delle ragioni del recast di Furiosa spiegando che, se il film fosse stato girato all’epoca, prima di Fury Road per intenderci, sarebbe stato regolarmente interpretato da Charlize Theron, ma anche di aver ponderato comunque l’idea di avere l’attrice pure in questa nuova iterazione della saga e di usare le varie tecnologie di ringiovanimento digitale.

A farlo desistere è stata la visione di film come The Irishman di Martin Scorsese e Gemini Man di Ang Lee:

Sicuramente, ci sarebbe stata Charlize nel caso Furiosa fosse stato realizzato prima di Fury Road. Col passare del tempo, ho iniziato a pensare “Oh, forse potremmo impiegare il ringiovanimento digitale”. Poi ho visto registi, dei veri maestri come Ang Lee e Martin Scorsese fare Gemini Man e The Irishman, e ho visto che si trattava di un problema non ancora risolto. Tutto ciò su cui ti saresti concentrato sarebbe stato il capire quanto bene funzionasse la tecnologia impiegata. Non sarebbe stato convincente.

Poi aggiunge:

In definitiva, è una risposta intuitiva. C’è una qualità innatamente risoluta in Anya Taylor-Joy. È una persona molto determinata e rigorosa. Ha una sorta di aura mistica intorno a sé. Poi lei è stata una ballerina da giovane. Come Charlize. C’è una precisione in loro che era necessaria per la parte.

La pellicola sarà al cinema il 24 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

