HasLab ha proposto un nuovo progetto speciale a tema G.I. Joe. Attraverso il sistema crowdfunding ha lanciato “G.I. Joe Assault Copter Dragonfly (XH-1)”. L’oggetto da collezione per tutti gli appassionati del franchise ha già raggiunto e superato ò’obiettivo nella raccolta fondi.

Potete leggere il comunicato qua sotto:

Yo Joe! L’ultima proposta di HasLab è un must-have per tutti i fan di G.I. Joe

Milano, 6 giugno 2023: Hasbro Pulse, la più grande piattaforma per collezionisti ed appassionati, ha appena rivelato i dettagli del suo ultimo progetto HasLab: G.I. Joe Classified Series G.I. Joe Assault Copter Dragonfly (XH-1).

I prodotti HasLab sono progetti speciali sostenuti e finanziati dai fan. Iscrivendosi a questo esclusivo sistema di crowdfunding, Hasbro Pulse può portare nelle mani dei fan prodotti da sogno. Cobra userà tutti i trucchi del mestiere per cercare di mandare a monte la nostra operazione, ecco perché il team G.I. Joe ha bisogno del vostro aiuto. Questa campagna HasLab richiede 10.000 sostenitori per finanziare ufficialmente l’Operazione Dragonfly e sarà attiva dalle 17.00 CEST del 5 giugno alle 5.59 CEST del 18 luglio.

Questo elicottero d’assalto a due posti rappresenta l’apice della tecnologia anti-corazza dei G.I. Joe. È lungo ben 34,09 pollici/865,79 MM dalla punta della torretta anteriore alla coda, alto 11,33 pollici/287,92 MM dai pattini al rotore e largo 13,77 pollici/349,76 MM da punta ad ala. È certo che farà correre un brivido lungo la schiena di ogni Cobra che ne sarà al cospetto.

L’XH-1 è dotato di illuminazione interna ed esterna a LED alimentata a batteria. Premendo un solo pulsante, è possibile accendere i display interni della cabina di pilotaggio, le luci delle ali e i riflettori che scendono dalla parte inferiore della fusoliera. Le pale dell’elicottero dell’XH-1 funzionano anche con un’azione manuale di rotazione delle pale, ideale per le missioni stealth. Questo pezzo da collezione di grandi dimensioni presenta un’incredibile quantità di dettagli, sia all’interno della cabina di pilotaggio che all’esterno dell’elicottero, un tettuccio ad ala di gabbiano staccabile, disposizioni di armi personalizzabili, 6 effetti di esplosione e la possibilità di personalizzare ulteriormente l’esterno con un pacchetto di adesivi allegato.

Per ogni elicottero HasLab, al prezzo di 349,99 euro, si ottiene un G.I. Joe Classified Series Assault Copter Dragonfly (XH-1) insieme ad un’action figure dell’ultima recluta dei G.I. Joe Classified – William “Wild Bill” Hardy – con decorazioni, dettagli e articolazioni di qualità premium.

Tuttavia, l’Operazione Dragonfly non può avere inizio se non vengono garantiti 10.000 sostenitori entro le 5.59AM CEST del 18 luglio. Se volete possedere questo imperdibile prodotto da collezione, dovete agire rapidamente e sostenere la campagna prima che si chiuda. Se Hasbro Pulse non riuscirà a raccogliere le offerte necessarie per la produzione, l’opportunità di aggiungere questo straordinario pezzo alla vostra collezione, così come le action figure che lo accompagnano, svanirà per sempre!

Se si riuscirà a raccogliere 10.000 sostenitori, il periodo di spedizione previsto per questo prodotto HasLab sarà l’estate del 2024.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

