Questo autunno sarà disponibile su Netflix Galline in fuga: L’alba dei Nugget, sequel dell’amato film targato Aardman Galline in fuga.

Per l’occasione sono già approdati in rete i character poster dei nuovi e dei vecchi protagonisti. Potete vedere tutti i poster qua sotto:

Dal pluripremiato Studio Aardman (Creature Comforts, Wallace & Gromit e Shaun the Sheep), e dal regista candidato all’Oscar e al BAFTA Sam Fell (ParaNorman e Giù per il tubo), arriva Galline in fuga: L’alba dei Nugget, l’attesissimo sequel dell’amato film d’animazione stop-motion di maggior incasso di tutti i tempi, Galline in fuga. Dopo essere riuscita a battere la morte nella fattoria di Tweedy, Ginger ha finalmente trovato il suo sogno: un pacifico rifugio su un’isola per l’intero gruppo, lontano dai pericoli del mondo umano. Lei e Rocky hanno una bambina di nome Molly, e il lieto fine di Ginger sembra completo. Ma tornando sulla terraferma, l’intera razza dei polli deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Ginger e la sua squadra è l’inizio di una nuova avventura, anche se ciò significa mettere a rischio la loro libertà conquistata a fatica. Questa volta faranno irruzione!

Nel cast Thandiwe Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey, Imelda Staunton, Lynn Ferguson, David Bradley, Jane Horrocks, Romesh Ranganathan, Daniel Mays, Josie Sedgwick-Davies e Nick Mohammed.

Galline in fuga: L’alba dei Nugget è in arrivo nell’autunno 2023.

FONTE: Impawards

