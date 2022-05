, classe 1930, è una delle leggende viventi di Hollywood. Vincitore di due premi Oscar, un come Miglior attore protagonista nel 1972 per Il braccio violento della legge di William Friedkin e uno nel 1993 come Miglior attore non protagonista per Gli spietati di Clint Eastwood, si è ritirato dalle scene ormai da tempo. L’ultimo film da lui interpretato è Due candidati per una poltrona (Welcome to Mooseport), pellicola del 2004 di Donald Petrie.

Nonostante l’assenza dalle scene, l’amore del pubblico, degli amanti del cinema nei riguardi di una star che ha regalato innumerevoli interpretazioni degne di nota non è mai scemato e per questo ogni – rara – volta che Gene Hackman effettua un qualche genere di apparizione pubblica è motivo di festa.

Un paio di giorni fa, Gene Hackman ha visto uno show a Santa Fe, presso il Lensic Center for Performing Arts, intitolato Broadway Confidential, una serata con l’x star del Saturday Night Live Ana Gasteyer e il presentatore di Sirius XM Seth Rudetsky. Ed è stato proprio quest’ultimo a postare su Twitter uno scatto insieme alla star. Lo trovate direttamente qua sotto:

Look who came to our show in Santa Fe! GENE HACKMAN!!!!!

Ah!!!! The Posiedon Adventure!!!

My fave! pic.twitter.com/Xi6X9qwMih — Seth Rudetsky he/him (@SethRudetsky) May 11, 2022

Una foto che ha suscitato una certa gioia specie fra i tanti fan dell’attore che, spesso e volentieri, s’interrogano sul suo stato di salute.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!