Non sentiamo parlare del sequel di Generazione X da un po’, progetto che si dovrebbe intitolare Twilight of the Mallrats.

E proprio di recente Ethan Suplee (che nel film del 1995 ha interpretato Willam Black) durante un panel al Steel City Con della Pennsylvania, ha parlato del progetto:

Tutto ciò che ho sentito riguardo Mallrats 2 è che Kevin Smith ha scritto la sceneggiatura, ha chiesto a un gruppo di persone se lo avrebbero voluto fare e tutti – da quello che mi è stato detto – hanno detto di sì. Ma i diritto sono nelle mani della Universal, e la Universal non sta dando il via libera al progetto.

Ecco la breve sinossi di Generazione X:

Brodie e T.S. sono stati scaricati dalle loro rispettive ragazze. Decidono così di passare una giornata bighellonando in un centro commerciale dove, con l’aiuto di Jay e Silent Bob, due punk combinaguai, tenteranno di riconquistare le ex-ragazze.

