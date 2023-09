Genitori in trappola, remake del film conosciuto in Italia come Il cowboy con il velo da sposa, segna l’esordio al cinema della dodicenne Lindsay Lohan. Qui la giovane attrice interpreta due gemelle identiche separate alla nascita che, dopo essersi riunite durante un campo estivo, escogitano un piano per far tornare insieme i loro genitori divorziati (Dennis Quaid e Natasha Richardson). Nel cast troviamo anche Elaine Hendrix nel ruolo di una pubblicista che progetta di sposarsi per soldi e Lisa Ann Walter in quello di una governante e tata di una delle protagoniste. A distanza di 25 anni dall’uscita della pellicola, queste due attrici hanno scoperto un inaspettato legame tra le rispettive famiglie.

Tutto nasce grazie a un video di Uncestry, in cui Walter intraprende un viaggio per conoscere la storia dei propri cari. In quest’occasione, è emerso che i suoi bisnonni e quelli di Hendrix vivevano nella stessa strada a New York all’inizio del 1900, a pochi passi l’uno dall’altro. Le due co-protagoniste di Genitori in trappola concordano sul fatto che le loro famiglie probabilmente si conoscevano e addirittura socializzavano in spazi come l’Elizabeth Street Garden, dove le due si ritrovano nel video, che potete vedere qui sotto:

