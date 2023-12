Durante la premiere del suo nuovo film, The Boys in the Boat (GUARDA IL TRAILER), George Clooney si è ritrovato a parlare della sua apparizione nei panni di Bruce Wayne in The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti con Ezra Miller uscito lo scorso giugno nei cinema.

All’Hollywood Reporter, come vi abbiamo già detto, ha spiegato che si è trattato di un evento occasionale e che non prevede di tornare di nuovo a interpretarlo anche perché non è che sia stato inondato di richieste in tal senso (ECCO I DETTAGLI).

Anche Entertainment Tonight gli ha posto una domanda analoga nella medesima occasione e pure in questo caso George Clooney ha regalato una risposta decisamente ironica: non ci sono abbastanza droghe a questo mondo per convincerlo a fare qualcosa del genere!

Non ci sono abbastanza droghe a questo mondo per convincermi a farlo. Pensavo che ci sarebbe stato un certo clamore per il mio ritorno come Batman, come sapete. C’era un certo clamore. Che poi in realtà ho chiesto ai realizzatori del film “Dove sono i miei capezzoli di gomma?”. Al che mi hanno detto “Possiamo farlo senza i capezzoli di gomma?”. E di nuovo io “Beh, non è proprio il mio Batman così, vero?”.

