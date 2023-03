Come George Lucas ha aiutato Steven Spielberg a lavorare contemporaneamente a Jurassic Park e Schindler’s List

Nel 1993 sono usciti due film di Steven Spielberg: Jurassic Park e Schindler’s List, a cui il regista ha lavorato per un certo periodo in contemporanea. Mentre infatti il primo era ancora in post-produzione, sono partite le riprese del secondo. Ospite del The Late Show with Stephen Colbert, il leggendario cineasta ha raccontato perché ha preso questa decisione e come gli sia stato fondamentale l’aiuto dell’amico George Lucas.

Ecco le sue parole:

Ho sviluppato Schindler’s List per dieci anni prima di riuscire a realizzarlo. Sid Sheinberg [produttore che “scoprì” Spielberg, dietro diversi suoi film] ha scoperto il libro [La lista di Schindler di Thomas Keneally, fonte originale del film, ndr] e me lo ha mandato nel 1982, il weekend in cui uscì E. T. . Ma mi ci sono voluti 10 anni per trovare il coraggio, c’era una tale responsabilità nel raccontare quella storia. Stavo sviluppando la sceneggiatura con Steven Zaillian, che aveva scritto una bozza eccezionale. Ancor prima di leggere la sceneggiatura, io e Steven siamo andati in Polonia, per visitare Cracovia e tutti gli altri luoghi dell’Olocausto lì presenti. Ma, nell’inmmediato, stavo lavorando a Jurassic Park: avevo appena concluso le riprese e lo avevo montato quando Zaillian ha finalmente concluso la bozza, che ho letto insieme a mia moglie. Quando siamo arrivati a pagina 167 ho capito che avrei dovuto girare il film subito, perché non volevo perdere l’inverno in Polonia: doveva essere girato nella neve e non volevo aspettare un anno. Ho semplicemente chiamato la mia co-produttrice di Jurassic Park, Kathleen Kennedy, e le ho detto: “Devo abbandonare la nave, devo fare Schindler’s List subito, non chiedermi perché, ma devo farlo ora“. Avevo montato completamente Jurassic Park, mancavano solamente il mixaggio, la color correction e gli effetti sonori. Così Kathleen ha preso in mano la produzione e ho chiesto a George Lucas se potesse supervisionare il doppiaggio. E lui ha accettato.

