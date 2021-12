A inizio anno la Sony Pictures e PlayStation Productions hanno comunicato di aver avviato lo sviluppo di un adattamento cinematografico di, videogioco d’avventura dinamica sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment.

Dietro alla macchina da presa troveremo Chad Stahelski, regista di John Wick, che sul red carpet di Matrix Resurrections ha parlato del progetto:

Vogliamo fare le cose a dovere. Si sa come vanno gli adattamenti dei videogiochi, perciò ci stiamo prendendo il tempo necessario per fare le cose come si deve. Stiamo lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori del videogioco per assicurarci di prestare fede agli aspetti più forti.