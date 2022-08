Ghost of Tsushima: il regista vuole girare l’adattamento del videogioco interamente in lingua giapponese!

Lo scorso anno, Sony Pictures e PlayStation Productions hanno comunicato di aver avviato lo sviluppo di un adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima, noto videogioco d’avventura dinamica. Alla regia troveremo Chad Stahelski (John Wick) che, in occasione dell’uscita di Day Shift-A caccia di Vampiri, di cui è produttore, ha parlato con Collider dei suoi progetti per Ghost of Tsushima, rivelando l’intenzione di girarlo completamente in giapponese con un cast di attori giapponesi. Ecco le sue parole:

Se lo facessimo bene, sarebbe visivamente stupefacente. È guidato dai personaggi. Ha l’opportunità di [avere] grande azione e grande look. E onestamente, cercheremo di fare tutto ciò con i personaggi. Cioè, è un film giapponese sui mongoli che invadono l’isola di Tsushima. Un cast completamente giapponese, in giapponese. La Sony è assolutamente d’accordo nel sostenerci in questo. Vado in Giappone da quando avevo 16 anni. Amo il paese, la gente e la lingua. Provare a dirigere non solo nella mia lingua, ma anche in quella di qualcun altro e spostare culturalmente la mia mentalità per esplorare questo in un modo interessante che attiri ancora il pubblico occidentale.

Se questo approccio potrebbe risultare un po’ostico, Stahelski è però fiducioso che vedere Ghost of Tsushima in giapponese coi sottotitoli non sarà un problema per il pubblico occidentale, in quanto ormai svezzato dalle piattaforme streaming:

Nessuno mi darà 200 milioni di dollari per fare un film dominato dalla tecnologia senza parlare inglese. Lo capisco. Quindi, devo essere intelligente e capire cosa sia responsabile fare nei confronti della proprietà e dello studio, ottenendo comunque ciò che voglio e rendendolo comunque epico. Di nuovo, una grande sfida. Stiamo entrando in un periodo in cui penso leggerò i sottotitoli tutto il giorno. E credo che l’America in generale, o almeno il pubblico occidentale in generale, si stia abituando sempre di più a questo grazie all’influenza di Netflix, degli streamer e di tutto il resto, che ci permettono di avere molti più contenuti a livello mondiale. Il pubblico si presenterà nei cinema per questo [film]? Conto sul sì, se tutto il resto è presente. Penso che potrebbe nuocere a me o alla proprietà se si fallisce un po’ di meno in ogni aspetto, se il film visivamente non è eccezionale, l’azione è ok, la storia non è chiara. Se riuscirò a fare un ottimo lavoro su tutto il resto, penso di potervi motivare abbastanza da farvi salire in macchina e andare in sala.

