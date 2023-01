Ghost of Tsushima: Chad Stahelski vorrebbe lavorare al film dopo John Wick 4

Sono mesi che non abbiamo notizie sull’annunciato lungometraggio basato su Ghost of Tsushima, noto videogioco d’avventura dinamica che verrà diretto per la Sony dal regista Chad Stahelski (John Wick).

In una recente intervista con Total Film, Chad Stahelski ha spiegato che vorrebbe dirigere il progetto subito dopo John Wick 4, ma per il momento tutto resta da vedere:

Vorrei che [Ghost of Tsushima] fosse il prossimo. Senza entrare nel dettaglio, è una cosa che mi interessa tanto. Abbiamo una bellissima sceneggiatura, un’ottima squadra creativa, mancano solo le cose burocratiche. Siamo nella fase in cui tutti cercano di trovare degli accordi e mettere in moto tutti i pezzi per assicurarci di dare il massimo. È tutto molto semplice: si trova un’ottima sceneggiatura, si assemblea il cast e si parte. È solo che ci sono tanti pezzi dell’ingranaggio da smuovere.

