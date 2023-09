Abbiamo già citato un estratto dal libro di memorie di Leslie Jones in cui l’attrice ha parlato della sua brutta esperienza avuta col Ghostbusters al femminile del 2016, fra minacce di morte, commenti di Jason Reitman ritenuti imperdonabili e una paga non in linea con quella delle sue colleghe (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un altro passaggio del libro, riportato sempre da Rolling Stone, Leslie Jones parla di cosa sia andato storto durante la lavorazione di Ghostbusters progetto che, secondo lei, sarebbe potuto essere un gran film.

Aggiunge:

Quello di cui nessuno si rende conto fino ad oggi è che io e Kate [McKinnon] avevamo alcune ottime scene che non avete mai visto. Anche momenti con Melissa [McCarthy] e Kristen [Wiig] sono stati tagliati, passaggi che secondo me erano importanti per spiegare come si è sviluppata l’amicizia nel film. Se avessero rilasciato il film così come l’avevamo girato, giuro: le cose sarebbero state diverse. Paul Feig è stato fantastico durante le riprese, c’è stata un sacco d’improvvisazione, c’era persino una scena di ballo che era davvero fantastica. Michael Williams, Dio lo benedica, ha coreografato una scena in cui Chris Hemsworth era posseduto e prendeva il controllo di tutto l’esercito. Era come una versione davvero divertente e strana di “Thriller” – Chris stava ballando in cima a un cinema, mentre Michael Williams era davanti a tutti gli agenti dell’FBI e i soldati a terra, tutti davano il massimo. Qualcosa d’incredibile. Il giorno delle riprese eravamo così eccitati perché pensavamo che quando la gente avrebbe visto questa scena sarebbe andata fuori di testa.