Durante un’intervista con Screenrant, Ernie Hudson è tornato a parlare di Ghostbusters 4 confermando che le riprese del progetto si sono concluse.

“Sì, abbiamo finito, le riprese si sono concluse” ha spiegato l’attore. “Ovviamente lo stanno montando e tutto il resto adesso, ma ho sentito delle voci secondo cui lo rimanderanno, forse alla prossima primavera. Non so mai quali decisioni prenderanno gli studi, ma le riprese sono finite, anche se sono state un po’ difficili visto lo sciopero degli sceneggiatori. So che c’è stato un tira e molla su dove sarebbe stato girato, ma sono grato almeno che alla fine sia stato realizzando e adesso, come tutti gli altri, sono curioso di scoprire i risultati“.

L’uscita di Ghostbusters 4 è ancora fissata al 20 dicembre del 2023, ma sembra probabile che la Sony sposti l’uscita di alcuni mesi.

Tra i nuovi ingressi nel cast, che si uniranno a Paul Rudd, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon ed Ernie Hudson, troviamo Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, il comico britannico James Acaster e Emily Alyn Lind. Lo sceneggiatore Gil Kenan si è occupato della regia.

