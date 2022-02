Se avete visto, la pellicola di Jason Reitman arrivata a metà novembre nei cinema, sapete bene che l’epilogo del film, anche grazie alle scene post-crediti, lascia aperta la porta alla possibilità di dare vita a un sequel.

Possibilità, questa, che era già stata discussa da Ernie Hudson, lo storico interprete di Winston Zeddemore, a metà ottobre, un mese prima dell’effettivo arrivo della pellicola in sala (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In una recente intervista, Ernie Hudson è tornato a parlare di un ipotetico Ghostbusters 4 spiegando:

Lo stanno scrivendo, è quello che ho sentito. Ma nessuno è venuto da me dicendomi “Hey” oppure “Vogliamo che tu faccia questo”. Guardando la scena finale mi piace pensare che, se decidessero di proseguire la storia, Winston ne farà parte. Ma a Hollywood non prendo nulla per garantito. Potrei ritrovarmi a scoprire che nel prossimo film ci sarà Arsenio Hall nei panni di Winston, tutto è possibile!

Il nuovo film del franchise ha incassato in tutto il mondo poco meno di 200 milioni di dollari, 197 per la precisione (fonte: Box office mojo) a fronte di un budget di circa 75. Al momento, non ci sono notizie ufficiali circa la conferma di un quarto Ghostbusters anche se, alla fine del mese di novembre 2021, abbiamo appreso che Jason Reitman e lo sceneggiatore della pellicola, Gil Kenan, hanno siglato un accordo di produzione con la Sony, la major proprietaria del marchio (ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE). Cosa che fa ben sperare in tal senso.

