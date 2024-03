Durante gli impegni stampa per la promozione di Ghostbusters: minaccia glaciale, Ernie Hudson, storico interprete di Winston Zeddemore, ha parlato del tanto discusso reboot al femminile del 2016 diretto da Paul Feig (in cui peraltro sia lui che Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver hanno avuto dei camei anche se interpretando dei personaggi differenti da quelli che impersonano nelle pellicole della saga).

Intervistato dall’Independent, in riferimento al Ghostbusters del 2016 Ernie Hudson si è così espresso:

I fan erano veramente coinvolti nella storia e nei personaggi, e penso che sia stato deludente. Personalmente ho apprezzato il film. Ma penso che non fosse quello che i fan speravano di vedere.

Sono un fan di Paul Feig, quindi non ho davvero nulla di negativo da dire su di lui. Posso dire solo una cosa: non capisco proprio perché si fa un reboot, se capisci cosa intendo. Non fai prima a fare direttamente un altro film?