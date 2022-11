Ghostbusters: Legacy, Ernie Hudson ha già letto la sceneggiatura del sequel

Nell’autunno del 2021, la saga degli Acchiappafantasmi è tornata con Ghostbusters: Legacy, pellicola diretta dal figlio del compianto Ivan Reitman, Jason, che ha portato in scena vecchi e nuovi volti del franchise con un film che ha ignorato completamente i fatti raccontati dal capitolo al femminile del 2016 andandosi invece a ricollegare direttamente con Ghostbusters 1 e 2.

A inizio giugno, in occasione del Ghostbusters Day, la Sony ha annunciato ufficialmente che il quarto film della saga si farà svelando anche, via Twitter, il “working title”, Firehouse. Il regista, Jason Reitman, aveva anche aggiunto:

In un recente incontro stampa, l’interprete di Winston Zeddemore, Ernie Hudson, ha ammesso di aver già letto una versione della sceneggiatura che lo ha lasciato decisamente soddisfatto:

Ho letto una versione (dello script, ndr.). Sono mediamente certo del fatto che si siano impegnati a realizzarne anche un altra. Sono molto contento di questa cosa, ma so anche che è tutto molto prematuro. Jason è stato incredibile, lo adoro e apprezzo moltissimo. Sono davvero grato di poter lavorare con lui. Sono emozionato, ma… non do e non ho mai dato nulla per scontato.