a dominare la classifica italiana sabato con 156 mila euro: il film di Jason Reitman ha raccolto 267 mila euro in due giorni, e si prepara a vincere il weekend. Come previsto,ha superato i sette milioni di euro complessivi ieri: al secondo posto in classifica, il cinecomic dei Marvel Studios incassa 129 mila euro. Terza posizione per, che raccoglie altri 84 mila euro e sale così a 1.1 milioni di euro.

Quarta posizione per Zlatan, che incassa 63 mila euro e sale così a 1.2 milioni di euro. Al quinto posto My Hero Academia The Movie – World Heroes’ Mission incassa 57 mila euro e sale così a 104 mila euro in due giorni, ottenendo la miglior media per sala.

L’altra nuova uscita del weekend in Top-10, Promises, si piazza al nono posto e incassa 22 mila euro, salendo a 35 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 19 / 11 / 2021

GHOSTBUSTERS: LEGACY – € 156.241 / € 267.432 ETERNALS – € 129.156 / € 7.026.973 THE FRENCH DISPATCH – € 84.095 / € 1.161.531 ZLATAN – € 63.019 / € 1.238.587 MY HERO ACADEMIA THE MOVIE – WORLD HEROES’ MISSION – € 57.191 / € 104.180 PER TUTTA LA VITA – € 40.017 / € 598.595 FREAKS OUT – € 32.007 / € 2.327.586 IO SONO BABBO NATALE – € 27.464 / € 1.243.201 PROMISES – € 22.339 / € 35.888 MADRES PARALELAS – € 15.233 / € 2.160.044

Fonte: Cinetel