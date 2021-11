Incassi in calo al box-office italiano: rispetto a una settimana fa sono infatti stati raccolti 1.7 milioni di euro in meno, per un totale di 4.6 milioni di euro, e questo nonostante l’uscita di. Il film di Jason Reitman domina la classifica, incassando complessivamente un milione di euro in quattro giorni, ottenendo la seconda miglior media della classifica.

Al secondo posto troviamo Eternals, con 721 mila euro (in calo del 59%) e un totale di 7.5 milioni di euro. Al terzo posto The French Dispatch tiene molto bene e incassa 473 mila euro, per un totale ora di quasi un milione e mezzo.

Quarta posizione per My Hero Academia The Movie – World Heroes’ Mission, che incassa 339 mila euro con la miglior media della classifica: quasi 1900 euro per sala. Al quinto posto troviamo Zlatan, che incassa 305 mila euro e sale a 1.4 milioni di euro complessivi.

Tra le altre nuove uscite, all’ottavo posto troviamo Ainbo – Spirito dell’Amazzonia, con 177 mila euro in quattro giorni. Scende al nono posto Freaks Out, che incassa 168 mila euro e sfiora i 2.5 milioni di euro complessivi. Al decimo posto troviamo Promises, che apre con 164 mila euro.

INCASSI ITALIA 17-21/11/2021

GHOSTBUSTERS: LEGACY – € 1.038.475 / € 1.038.475 ETERNALS – € 721.843 / € 7.538.986 THE FRENCH DISPATCH – € 473.889 / € 1.481.890 MY HERO ACADEMIA THE MOVIE – WORLD HEROES’ MISSION – € 338.998 / € 339.122 ZLATAN – € 305.694 / € 1.436.686 PER TUTTA LA VITA – € 246.827 / € 783.134 IO SONO BABBO NATALE – € 207.963 / € 1.408.520 AINBO – SPIRITO DELL’AMAZZONIA – € 177.151 / € 177.151 FREAKS OUT – € 168.428 / € 2.444.151 PROMISES – € 164.191 / € 164.191

Fonte: Cinetel