Grazie ad alcune figure Funko POP! (tramite Bloody Disgusting) possiamo dare uno sguardo ad alcuni personaggi, vecchi e nuovi, che compariranno in Ghostbusters: Minaccia glaciale.

Nelle figure in questione possiamo osservare il villain fantasma chiamato Garraka (intravisto anche nel teaser) oltre che un altro fantasma che pare chiamarsi Pukey. Tra le figure vediamo anche Phoebe (Grace) e Ray Stantz (Aykroyd) e anche i Mini Puft già comparsi nel film precedente.

Nella pellicola originale, la nemesi degli Acchiappafantasmi era interpretata dalla modella della ex Jugoslavia Slavitza Jovan (con voce di Paddi Edwards) mentre nell’ultimo film uscito da Olivia Wilde.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale è il quarto della saga tenendo conto della timeline cominciata con il Ghostbusters originale del 1984. Quello di Paul Feig, infatti, è “fuori canone” per così dire.

Tra i nuovi ingressi nel cast, che si uniranno a Paul Rudd, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon ed Ernie Hudson, troviamo Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, il comico britannico James Acaster e Emily Alyn Lind. Lo sceneggiatore Gil Kenan si è occupato della regia.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

