Negli Stati Uniti, Ghostbusters: minaccia glaciale è già nelle sale mentre in Italia arriverà fra un paio di settimane, l’11 aprile per l’esattezza.

Durante gli impegni stampa per la promozione della pellicola, il regista e co-sceneggiatore di Ghostbusters: minaccia glaciale, Gil Kenan, ha potuto parlare del villain principale del film, Garraka.

Ecco le sue parole:

La genesi del progetto si basava sull’aumentare la posta in gioco e sull’entrare nell’era post-Gozeriana con la storia. L’idea di passare dai campi estivi e caldi di Summerville, Oklahoma, a New York City che, nel pieno dell’estate, viene attraversata da un gelo soprannaturale, era in realtà un concetto fondamentale che Jason ed io abbiamo iniziato a proporre prima, prima che sviluppassimo il resto della storia. Sapevamo più o meno dove stavamo andando. Garraka ha iniziato a diventare una sorta di incarnazione fisica del terrore che i nostri eroi avrebbero dovuto affrontare e ha iniziato a prendere forma visivamente mentre lo stavamo scrivendo. Disegno sempre mentre lavoriamo, è così che penso a volte. Ho iniziato a buttare giù degli schizzi di questo personaggio da incubo con unghie lunghe e ricurve e corna che si piegavano dietro di lui, e quella serie di disegni è diventata letteralmente il personaggio che hai incontrato nel film.

Poi sul nome aggiunge:

Ricordo che Jason ha tirato il nome fuori così. Si è proprio voltato verso di me e ha detto: “Garraka” che a me è subito piaciuto. È così che siamo arrivati al personaggio con l’immagine da una parte e il nome dall’altra. È così che lavoriamo sempre, siamo sempre lì a tessere storie insieme ed è davvero un’esperienza gioiosa creare cose con il mio migliore amico.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Trovate tutte le informazioni sul film in arrivo l’11 aprile nei cinema italiani nella nostra scheda!

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: ComicBook

Classifiche consigliate