Nel corso della promozione stampa di Ghostbusters: minaccia glaciale, il regista del film – e co-sceneggiatore insieme a Jason Reitman – Gil Kenan ha ricordato di quando propose l’idea per la pellicola a Ivan Reitman, morto a febbraio del 2022 all’età di 75 anni.

Gil Kenan, che aveva già collaborato con Reitman padre & figlio al precedente capitolo, Ghostbusters: Afterlife (Legacy in Italia, ndr.), spiega:

Non posso esprimere a parole sia stato significativo per me fare prima Afterlife come co-sceneggiatore con suo figlio, Jason Reitman, che ha portato quel film al cinema in modo così splendido come regista. Ho avuto un posto in prima fila in quel processo creativo in qualità di sceneggiatore. E, come cineasta, ho cambiato la mia vita da fan della saga. Il primo Ghostbusters è uno dei miei primi grandi film visti al cinema. Mio padre mi ha portato a vederlo quando ero piccolo e mi ha colpito indelebilmente. Ricordo esattamente dove ero seduto per Ghostbusters in un cinema nella San Fernando Valley […] Quindi come un estraneo, come un fan, ero così incredibilmente onorato di poter avere un posto al tavolo creativamente per raccontare il prossimo capitolo di queste storie con Afterlife.