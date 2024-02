Manca ancora poco meno di un mese (per l’Italia in realtà manca un mese e mezzo) all’arrivo nelle sale di Ghostbusters: minaccia glaciale, il nuovo film della leggendaria saga cominciata nel 1984 col film di Ivan Reitman, ma a quanto pare sia il regista e co-sceneggiatore della pellicola, Gil Kenan, che il cast sono già proiettati versi il futuro.

Chiacchierando con Gamesradar, Kenan dice infatti:

Jason (Reitman, ndr.) ed io amiamo davvero Ghostbusters. Amiamo questi personaggi e saremmo davvero felici se il pubblico fosse disposto a continuare ad intraprendere delle avventure con loro. Se il pubblico la penserà davvero così, sappiamo già quali saranno le prossime storie.

Anche Carrie Coon (Callie Spengler) e McKenna Grace (Phoebe Spengler) sono dello stesso avviso. La prima pensa infatti che:

C’è qualcosa di così emozionante nel lavorare a questi film, specialmente come donna. Non ci viene chiesto spesso di partecipare alle avventure o alle parti più “fisiche” di film come questo. Siamo spesso solo in disparte, quindi essere gettati nel mezzo dell’azione è stato un vero brivido.

Le fa eco la “sua figlia” cinematografica McKenna Grace:

Per quanto siano pesanti quei dannati zaini protonici, li indosserei di nuovo volentieri. Gli zaini protonici pesano circa 18 chili, ma va bene così perché è stato un sogno diventato realtà far parte di questa saga. Amo questi film. Amo poter essere una Ghostbuster. Voglio dire, a chi chiamerai? Questo ragazza! Me!

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

