Negli ultimi due Ghostbusters, Legacy e Minaccia glaciale, sono tornati in scena quasi tutti i volti storici della saga, con la ben nota eccezione di Rick Moranis, indimenticabile interprete di Louis Tully.

Qualche settimana fa, il regista e co-sceneggiatore di Ghostbusters: minaccia glaciale, spiegava che, pur essendo una questione di cui forse Jason Reitman avrebbe potuto parlare in modo più corretto, nel film non comparivano Sigourney Weaver e Rick Moranis e i loro rispettivi personaggi, Dana Barrett e Louis Tully, in quanto “non necessari alla storia” (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Tuttavia, la situazione pare essere differente da come era stata posta dal regista dell’ultimo film.

Ernie Hudson sul mancato ritorno di Rick Moranis nei nuovi Ghostbusters

In un’intervista rilasciata per la promozione dell’arrivo in Digital HD di Ghostbusters: minaccia glaciale Ernie Hudson (Winston Zeddemore) svela che, in realtà, è stato tentato il tutto e per tutto per convincere Rick Moranis a tornare nelle nuove pellicole.

Già perché se, da una parte, Sigourney Weaver era apparsa in una scena post-crediti di Ghostbusters: legacy, Rick Moranis è lontano dalla ribalta da anni: sarebbe tornare nel seguito della leggendaria commedia di Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi la cui lavorazione è saltata causa Covid (ma lo abbiamo comunque rivisto nel 2020 insieme a Ryan Reynolds in uno spot della Mint Mobile).

Stando a quanto detto da Ernie Hudson, al collega sarebbero stati offerti molti soldi, ma la cosa non è comunque servita:

Sì, hanno provato a convincerlo perché Rick è una parte così importante del successo di Ghostbusters. È una cosa che capiamo tutti e sulla quale siamo tutti d’accordo. Non so perché. Non ho avuto una conversazione personale con lui. Ho parlato con Ivan Reitman prima della sua dipartita. So che aveva passato molto tempo cercando di convincere Rick. So che anche gli altri ragazzi hanno parlato con lui, e non sono sicuro del motivo del suo rifiuto. Ha semplicemente detto di no. So che gli hanno offerto più soldi di quanto abbiano mai offerto a me. E se pensassi che andare a casa sua farebbe la differenza, sarei già lì. Perché mi piacerebbe rivederlo. E non solo in Ghostbusters: penso solo che sia un talento incredibile. Mi piacerebbe vederlo lavorare di nuovo, ma ovviamente è stata una scelta personale. [Forse] se facessero un album country western o qualcosa del genere, ma non lo so. Mi piacerebbe vederlo tornare in scena.

