Uscirà il 21 aprile su Apple TV+ Ghosted, il nuovo film diretto da Dexter Fletcher (Rocketman) con protagonisti Chris Evans e Ana de Armas.

Il regista ha parlato con Comicbook della lavorazione e ha parlato delle sue paure sul set visto che uno dei protagonisti nel corso della storia deve fare i conti con ciò che teme:

“Ogni giorno [provo paura], ogni giorno che lavoro a un film. Voglio dire, è una cosa che si può gestire perché dipende da una scelta che fai come molte cose. […] Ho trascorso lunge notti a chiedermi: ‘Non ho mai diretto un inseguimento su un autobus, come caz*o si fa?’. Leggi la scena e non trovi risposte, perché quelle le hai dentro. Il giorno dopo sul set, poi, alla gente non importa se sei nervoso o spaventato. Vogliono risposte e devi dargliele“.

Ha poi parlato della bellezza dei due protagonisti. “Sì, è sempre un problema con Chris Evans, la sua bellezza è un fardello molto pesante” ha scherzato Fletcher. “Comunque, non è stato veramente un problema, e la cosa riguarda entrambi. Sono due attori fantastici, perciò il loro bell’aspetto viene superato dalle loro interpretazioni“.

Ghosted viene descritto come “un film romantico con alto tasso d’azione e avventura che racconta la storia di Cole (Chris Evans), un uomo buono e onesto, che si innamora perdutamente dell’enigmatica Sadie (Ana de Armas), arrivando a scoprire in modo scioccante che lei è in realtà un agente segreto. Prima che possano decidere di darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo”.

Il film sarà disponibile in streaming su Apple TV+ il 21 aprile.

