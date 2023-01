Giant: Paddy Considine e Mena Massoud protagonisti del dramma sportivo prodotto da Sylvester Stallone

Deadline riporta che Paddy Considine (House of the Dragon, Peaky Blinders) e Mena Massoud (Aladdin) saranno i protagonisti del dramma sportivo Giant, che sarà scritto e diretto da Rowan Athale (Gangs of London) e potrà contare su Sylvester Stallone e Braden Aftergood con la loro Balboa Productions come produttori esecutivi.

Il film si basa sulla storia vera del pugile britannico-yemenita Prince Naseem “Naz” Hamed e sulla sua ascesa verso il titolo mondiale sotto la guida dell’allenatore di origine irlandese Brendan Ingle. Seguiremo Hamed dalle sue umili origini nelle strade della classe operaia di Sheffield e la sua scoperta da parte di Ingle, anch’egli operaio dell’industria siderurgica diventato allenatore di boxe. Il loro improbabile sodalizio, lo stile poco ortodosso di Naz, la sua personalità spavalda e il suo puro dominio sul ring li spingono ai vertici dell’élite del pugilato e a livelli senza precedenti come superstar mondiale, il tutto a fronte della dilagante islamofobia e del razzismo della Gran Bretagna degli anni Ottanta e Novanta.

Presentando il progetto, Athale ha dichiarato:

Volevo portare questo film sullo schermo da molti anni. La storia del leggendario allenatore di pugilato Brendan Ingle e del suo rapporto burrascoso con il suo protetto “Prince” Naseem è leggendaria e veramente cinematografica. È emozionante, necessaria, esilarante e straziante, e fare questo film con gli impareggiabili Paddy Considine e Mena Massoud, e con il sostegno dell’unico e solo Sylvester Stallone e del suo team della Balboa Productions, è un sogno che si avvera.

FONTE: Deadline