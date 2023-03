Il Gladiatore 2: Barry Keoghan in trattative per interpretare l’imperatore Geta

Barry Keoghan (Eternals, Gli spiriti dell’isola) è in fase di trattative per entrare a far parte del cast de Il gladiatore 2, la pellicola che Ridley Scott si appresta a girare nelle prossime settimane.

A quanto pare, se le trattative fra la Paramount e l’attore andranno a buon fine, l’imperatore Geta.

Ricordiamo che ne Il gladiatore 2, Paul Mescal interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen). Nella pellicola originale era interpretato da Spencer Treat Clark e che è anche il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio di Marco Aurelio che uccise suo padre e conquistò il trono. La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Barry Keoghan nel cast de Il gladiatore 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

