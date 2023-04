In un’intervista con Vanity Fair, Russell Crowe ha parlato de Il Gladiatore, kolossal di Ridley Scott uscito nel 2001 in cui interpretava il protagonista.

In una precedente intervista, l’attore aveva raccontato come realizzare il film fosse stata “un’esperienza che mi ha cambiato la vita” (qui le sue parole) mentre ora rivela di aver pensato inizialmente di abbandonare il progetto, in quanto non soddisfatto della sceneggiatura.

Ecco le sue parole:

Il Gladiatore è circa il mio ventesimo film, quindi ero fiducioso delle mie capacità come protagonista. Quello che non mi convinceva de Il Gladiatore era il mondo che mi circondava. Alla base di quello che stavamo facendo c’era una grande idea, ma la sceneggiatura era una schifo. Uno schifo assoluto. C’erano tutte queste sequenze, diciamo, strane. Una di queste riguardava le bighe e il modo in cui i famosi gladiatori – ed è tutto vero, no? – usavano certi tipi di carri e come alcuni avessero accordi pubblicitari per prodotti per l’olio d’oliva e simili. Tutto questo era vero, ma avrebbe stonato tantissimo per un pubblico moderno. Gli spettatori avrebbero detto: “Che c*zzo è tutto questo?“. L’energia intorno a quello che stavamo facendo era molto frammentata. Un paio di volte ho pensato che forse la cosa migliore da fare fosse prendere un aereo e andarmene. Sono state le continue conversazioni con Ridley a darmi fiducia.

Ricordiamo inoltre che l’attore non ritornerà ne Il Gladiatore 2, atteso sequel in arrivo a novembre 2024 con protagonista Paul Mescal nei panni di Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen). Nella pellicola originale era interpretato da Spencer Treat Clark e che è anche il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio di Marco Aurelio che uccise suo padre e conquistò il trono. La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio ( Crowe) salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire.

Potete invece ritrovare Crowe come protagonista di L’esorcista del Papa, attualmente nelle sale italiane. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

