Il Gladiatore 2 si svolgerà svariati anni dopo il primo film, e quindi (dato anche il suo epilogo) come confermato dal diretto interessato non ritroveremo Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio.

L’attore però ha discusso con il regista Ridley Scott del progetto e recentemente, in un’intervista con Collider, ha condiviso le sue impressioni sul nuovo film e i suoi sentimenti a riguardo:

Non so davvero dove vogliano andare a parare. Sono sicuro che negli ultimi 24 anni Ridley Scott ha pensato a cose che avrebbe potuto fare meglio, o qualcosa del genere. Credo che questo sia uno degli aspetti positivi, il fatto che si tratti di Ridley, perché vorrà tornare in quel mondo e creare qualcosa che sia allo stesso livello di spettacolarità del primo film.

Ha poi aggiunto:

L’unica cosa che provo davvero è un po’ di gelosia. Perché ero molto più giovane, ovviamente, ed è stata una grande esperienza nella mia vita. È qualcosa che ha davvero cambiato la mia vita. Ha cambiato il modo in cui le persone mi consideravano e quello che facevo per vivere e sono stato molto fortunato a partecipare a molti grandi film, ma la costanza di quel film è incredibile. Siamo nel 2023 e abbiamo girato quel film nel 1999. Vi garantisco che stasera, da qualche parte nel mondo, Il Gladiatore sarà trasmesso in prima serata. E non è sempre possibile ottenere questo tipo di longevità con ogni film che si fa, quindi, ovviamente, occupa un posto speciale nel mio cuore.