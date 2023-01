Glass Onion: Rian Johnson ha eliminato una scena post-crediti che avrebbe cambiato il senso del film

Abbiamo già citato le parole di Rian Johnson in merito all’inquadratura finale di Glass Onion – Knives Out, il film disponibile in streaming esclusivo su Netflix dallo scorso 23 dicembre (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un podcast di Empire, Rian Johnson ha spiegato anche che, inizialmente, era stata girata una piccola scena post-crediti di Glass Onion che, però, alla fine non è stata inserita nel montaggio finale proprio perché avrebbe cambiato il beffardo senso dell’epilogo della pellicola.

Avevamo girato una piccola scena post-crediti che abbiamo deciso di non usare in cui Blanc al telefono parlava in francese e annuisce dicendo “ah, oui, oui, merci” e poi si staccava in un ufficio del Louvre dove sta l’autentica Monna Lisa con una guardia di sicurezza che dice “Beh, torniamo al lavoro”. Ma avrebbe tolto forza al finale del film, mi piace l’idea del vero dipinto che va distrutto nel film.

Poi aggiunge anche una curiosità: la copia della Monna Lisa impiegata film è stata davvero distrutta per motivi legali.

La copia è stata fatta da un artista di Belgrado davvero bravo ed era davvero straordinario avere questa Monna Lisa sul set. Poi non lo sapevo, ma se fai una copia di un quadro come quello, devi davvero distruggerlo quando finisci le riprese e devi documentare la distruzione della tela per via del mercato delle opere d’arte contraffatte. Daniel era un po’ preoccupato che, distruggendola, avremmo fatto imbestialire la gente, ma se ci pensi la scena del film di Mr Bean dove distrugge la Madre di Whistler è una delle più divertenti nella storia del cinema quindi ho pensato che ce la saremmo cavata.

