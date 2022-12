Glass Onion: ecco il riferimento “nascosto” al primo Knives Out

Glass Onion – Knives Out, disponibile su Netflix (LEGGI LA RECENSIONE), può contare su tanti cameo di diverse celebrità. Uno di questi contiene inoltre anche un riferimento al primo film del franchise con protagonista Daniel Craig, in Italia arrivato col titolo Cena con Delitto. Per raccontarvi di cosa si tratta, dobbiamo farvi qualche anticipazione sulla trama, quindi con rischio SPOILER, se non avete ancora visto il film.

A metà film, Benoit Blanc (Craig) e Helen Brand (Janelle Monáe) si recano nella palestra della villa di Miles Bron (Edward Norton), per fare il punto sulle loro indagini sull’assassino. Improvvisamente, vengono interrotti dallo schermo interrativo lì accanto, dove appare Serena Williams, che li invita ad allenarsi. Dopo il loro rifiuto, la celebre sportiva decide allora di concentrarsi su un libro, Gravity’s Rainbow.

Il romanzo è un’opera di Harlan Thrombey (Christopher Plummer), la vittima del primo Knives Out, in cui viene citato per la prima volta in una conversazione tra Blanc e Marta Cabrera (Ana de Armas). Il detective ammette che “nessuno” ha letto il libro, ma che gli piace la natura “carica” del suo titolo.

FONTE: CB