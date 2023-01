Glen Powell sulla possibilità di prendere parte a un cinecomic

Vedremo mai Glen Powell (Top Gun: Maverick) in un cinecomic Marvel o DC?

Nel tempo in rete sono nati molti fanta-casting sui personaggi che potrebbe interpretare Powell nei due universi, tra cui Cyclope (X-men) e Hal Jordan/Green Lantern.

Intervistato da Entertainment Tonight l’attore ha rivelato di non essere stato ancora contattato per ruoli del generi ma che gli piacerebbe molto mettersi alla prova.

Occorre molto tempo per navigare in queste acque. Quindi che qualcuno dica: “Oh, sarebbe fantastico in questo ruolo”, è una cosa semplice, fantastica.