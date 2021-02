Sto per dire qualcosa di noioso che vi farà alzare gli occhi al cielo ma… Penso che la Marvel abbia corso un grandissimo rischio con questo film. Penso che vi sorprenderà. Almeno, lo spero!

Mancano ancora molti mesi all’uscita di, e mentre la registamiete consensi con il suo film Nomadland i fan Marvel ancora attendono il primo trailer del cinecomic. La Zhao cita spesso la pellicola nel suo tour promozionale per Nomadland, e recentemente su Digital Spy lo ha definito un progetto rischiosissimo per i Marvel Studios:

La curiosità sale, e l’uscita di un nuovo artwork, questa volta ricco di dettagli, non può che solleticare ancora di più la curiosità dei fan. L’immagine svela tutti i membri del team con i loro coloratissimi costumi, tutti o quasi perché manca Dane Whitman (Kit Harington), che però non fa parte degli Eterni, ma soprattutto non c’è Thena, interpretata da Angelina Jolie.

L’artwork proviene da un calendario ed è simile a quello trapelato qualche giorno fa, ma a migliore qualità. I personaggi sono, da sinistra a destra, Sprite (Lia McHugh), Druig (Barry Keoghan), Sersi (Gemma Chan), Phastos (Brian Tyree Henry), Ikaris (Richard Madden), Kingo (Kumail Nanjiani), Gilgamesh (Don Lee), Ajak (Salma Hayek) e Makkari (Lauren Ridloff).

🚨 LINDOS | Uma imagem comercial para #Eternals mostra com detalhes todos os personagens Via: https://t.co/brlDD6Wwg0 pic.twitter.com/ltBGjQrdj0 — ETERNALS BRASIL (@EternalsBRA) February 26, 2021

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per novembre 2021.

Fonte: PREVIEWSworld