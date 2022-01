Spider-Man: No Way Home

C’è mai stato un momento in cui la produzione diha pensato di portare sul grande schermo Tony Stark? Gli sceneggiatori Chris McKenna e Erik Sommers ne hanno parlato durante il podcast The Q&A with Jeff Goldsmith

Stando a McKenna, la risposta è no:

In tutta sincerità credo che sia fuori discussione alla Marvel, almeno stando alla nostra esperienza. Non apprezzano l’idea di evocarlo continuamente. Insomma, ovviamente Tony ha lasciato un vuoto enorme dopo Endgame – una cosa che abbiamo esplorato in Far From Home – ma credo che tutti sappiano che non possiamo sempre finire da Tony.

Gli sceneggiatori hanno spiegato che in No Way Home il personaggio chiave era un altro:

Non credo che avere Tony avrebbe fatto la differenza, perché ci siamo resi conto che la guida, lo slancio morale di questa storia è rappresentato da zia May, e in questo film [Peter] viene messo per la prima volta alla prova: riuscirà a tenere fede al codice di morale che lei gli ha tramandato? È questa la storia di Peter Parker.

