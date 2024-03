Gli attori di Godzilla e Kong: Il nuovo impero, da domani nei cinema italiani, hanno parlato del film di Adam Wingard e dei suoi protagonisti in occasione della prima statunitense svoltasi alcune ore fa a Los Angeles.

Dan Stevens, che recita nel film accanto a Rebecca Hall e a Brian Tyree Henry, ha parlato della fama dei due protagonisti spiegando che sul set li ha trattati “esattamente come ogni altra stella del cinema. C’era ansia, trepidazione… mi sono chiesto se sarebbero stati antipatici, se la loro fama li avrebbe preceduti“.

Ha però rassicurato sul fatto che entrambi siano stati “adorabili. Io e Kong abbiamo sviluppato un legame speciale“.

Henry ha fatto eco alle parole del collega spiegando che ha dovuto fare molti esercizi per il collo per condividere la scena con i due titani: “Sono epici e tutti li amano, ma non quanto amano se stessi, perciò bisogna restare umili. Si sentono delle star, cavolo. Ma è stato bello, davvero“.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero è al cinema dal 28 marzo.

Trovate tutte le notizie su Godzilla e Kong: il nuovo impero nella nostra scheda.

Classifiche consigliate