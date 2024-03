Domani Godzilla e Kong: Il nuovo impero sarà finalmente nei cinema italiani, e così il pubblico potrà finalmente scoprire alcune delle sorprese della pellicola di Adam Wingard.

Una di queste è stata già svelata dai materiali promozionali realizzati per il mercato cinese, come ben mostra il nuovo banner in cui compare anche Mothra.

Come mostra il poster in questione, Godzilla ha assunto dei toni rosa in questa pellicola, un aspetto di cui il regista ha discusso con Comicbook.

“La cosa bella di Godzilla è proprio aggiornare il suo aspetto anno dopo anno. Ci sono state così tante versioni” ha spiegato, ammettendo che non si aspettava che il colore della spina dorsale del titano fosse così controverso.

Ha inoltre aggiunto che il colore di quello che viene scherzosamente chiamato Pink Godzilla rappresenta un aumento del suo potere: “Si sta evolvendo. E poi è interessante perché il film mostra un altro suo lato. Il fatto che diventi rosa ci mostra un altro suo lato, ma non voglio dire altro. Ci siamo un po’ ispirati ad Highlander, poi capirete perché“.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero è al cinema dal 28 marzo.

Trovate tutte le notizie su Godzilla e Kong: il nuovo impero nella nostra scheda.

