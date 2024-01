Godzilla e Kong: Il nuovo impero, nuovo capitolo del Monsterverse della Legendary Pictures diretto nuovamente da Adam Wingard (GUARDA IL TRAILER), arriverà al cinema il prossimo aprile. In un’intervista con Total Film (via GamesRadar) il regista ha spiegato perché nel film i due mostri iconici avranno un look diverso da quello mostrato nei precedenti. Ecco le sue parole:

In particolare nell’ultimo film [Godzilla Vs Kong] volevo che Godzilla fosse in continuità [con quanto visto prima], che avesse l’aspetto che aveva in King of the Monsters e nel Godzilla del 2014. Ma poi non ho avuto la possibilità di fare la mia versione del mostro. Quindi ora volevo fare cose diverse con gli aculei e provare colori diversi. Non volevo che fosse una cosa casuale, fa parte della storia.

E allo stesso modo con Kong, volevo dargli un nuovo aspetto. Gli abbiamo fatto crescere la barba e gli abbiamo dato un po’ più di capelli grigi.