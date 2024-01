Godzilla Minus One è uscito nelle sale statunitensi lo scorso dicembre, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e critica. A spendere parole d’elogio al film di Takashi Yamazaki è ora Kevin Smith, che, durante il suo podcast Fatman Beyond, ha dichiarato:

Questo Godzilla Minus One è di gran lunga il miglior film su Godzilla che abbia mai visto. È un esempio di come fare un film con un mostro gigante, che mantiene il mostro gigante vivo per tutto il film e che è avvincente a livello umano. Mi avete sentito dire molte volte in questo show: “Oh, una f*ttuta storia umana. Perché non possono mostrarci solo delle f*ttute battaglie di kaiju?” È la prima volta che vedo un film su Godzilla e mi chiedo: “Possiamo togliere di mezzo il kaiju gigante? Mi ha incuriosito molto la storia che sta accadendo sullo sfondo“. Il dramma umano è interessante quanto alcune delle scene più terrificanti di Godzilla. Siamo cresciuti con questo personaggio: un uomo con una tuta di gomma che calpesta edifici non è mai stato così spaventoso. Quella f*ttuta inquadratura della sua testa nell’acqua, mentre insegue quella f*ttuta barca, è terrificante. È uscita direttamente da Lo squalo. Non posso credere che ci sia voluto così tanto tempo per dire: “Facciamo Lo Squalo, ma con Godzilla”. Fantastico.