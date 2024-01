All’inizio di Godzilla Minus One, incontriamo il mostro da piccolo sull’isola di Odo, in una forma già spaventosa. Tuttavia, è la seconda apparizione a presentarcelo come un vero e proprio kaiju, minaccia imponente e forza della natura. In un’intervista con HJ Web (via CB) il regista Takashi Yamazaki ha spiegato a cosa è dovuto questo radicale cambiamento:

Godzilla è stato colpito dalle radiazioni dopo l‘Operazione Crossroads nell’Atollo di Bikini, ma prima di allora Godzilla non era affetto da radiazioni e la sua capacità di rigenerazione non era legata alle radiazioni. Loro [la razza di Godzilla] sono creature normali, o meglio mostri, che non hanno nulla a che fare con le radiazioni e hanno capacità rigenerative estremamente forti. Tuttavia, durante l’Operazione Crossroads, la sua pelle è stata bruciata dalle armi nucleari e si è incasinata, ma quando si è rigenerato è andato fuori controllo ed è diventato gigantesco.

FONTE: HJ Web

