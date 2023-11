Mentre su Apple TV+ il MonsterVerse sta andando avanti con successo grazie alla serie di Monarch: Legacy of Monsters (LEGGI LA RECENSIONE), al cinema tornerà il prossimo 12 aprile con Godzilla x Kong: The New Empire.

E in occasione del CCXP, il Comic-Con di San Paolo, la Warner Bros ha diffuso online il primo poster dell’atteso kolossal. Poster che vi proponiamo direttamente qua sotto.

In Godzilla x Kong torneranno Rebecca Hall e Brian Tyree Henry, che avevamo visto in Godzilla vs. Kong, uscito nel 2021. Il film di Adam Wingard raccolse 470 milioni di dollari, una cifra notevole se si pensa al periodo in cui è uscito (piena pandemia di Covid) e al fatto che è arrivato in contemporanea anche su HBO Max negli USA. 188 milioni vennero raccolti in Cina, negli USA invece circa 100.

