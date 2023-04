Non sarà Godzilla & Kong, come si vociferava a novembre, il titolo del quinto film del Monsterverse. La Legendary Pictures ha infatti annunciato ufficialmente che il nuovo kolossal si intitolerà Godzilla x Kong: The New Empire, lasciando comunque intuire un’alleanza tra le due temibili creature.

Potete vedere il breve reveal qui sotto:

L’uscita della pellicola è fissata per il 15 marzo 2024. Nel cast torneranno Rebecca Hall e Brian Tyree Henry, che avevamo visto in Godzilla vs. Kong, uscito nel 2021. Il film di Adam Wingard raccolse 470 milioni di dollari, una cifra notevole se si pensa al periodo in cui è uscito e al fatto che è arrivato in contemporanea anche su HBO Max negli USA. 188 milioni vennero raccolti in Cina, negli USA invece ne vennero incassati circa 100.

Vi ricordiamo che è in sviluppo anche una serie tv per Apple TV+ intitolata Godzilla and the Titans con Kurt Russell, Wyatt Russell e Kiersey Clemons.

Classifiche consigliate