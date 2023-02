Matt Shakman è stato il regista di alcuni episodi della serie Godzilla and the Titans e ha rivelato qualche dettaglio del nuovo progetto sviluppato per Apple TV+.

Il filmmaker, intervistato da ComicBook, ha spiegato:

Per quanto riguarda Godzilla, per prima cosa, devo dire che ho ancora il mio vecchio giocattolo, fin da quando ero bambino, della Toho di Godzilla con il braccio che spara, la piccola lingua che esce quando premi il retro della testa. Guardavo quei film con mio padre e li adoravo assolutamente. Quindi l’opportunità di girare scene in cui ci sono centinaia di pesone che corrono per la strada cercando di fuggire da Godzilla… Si tratta decisamente di qualcosa da spuntare nella mia lista delle cose da fare prima di morire.

Shakman ha aggiunto:

Si tratta di qualcosa di piuttosto fantastico. Ed è stato divertente: stavamo creando molti titani fantastici e mostri, alcuni nuovi, altri vecchi. Sarà divertente e sono eccitato.

La sinossi della serie, è la seguente:

A seguito della colossale battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco svelando la sconvolgente realtà che i mostri sono veri, la serie esplora il viaggio di una famiglia alla scoperta dei propri segreti sepolti e di ciò che la collega all’organizzazione segreta nota come Monarch.

A produrre il progetto vi sarà la Legendary Television. Chris Black (Star Trek: Enterprise, Outcast) sarà showrunner. Tra i produttori anche Matt Fraction (Hawkeye), Joby Harold e Tory Tunnell della Safehouse Pictures e Hito Matsuoka e Takemasa Arita della Toho, casa di produzione proprietaria di Godzilla.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Matt Shakman sulla serie Godzilla and the Titans? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook