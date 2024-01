I Golden Globe ce l’hanno fatta, hanno vinto la sfida degli ascolti. La diretta dell’81 esima edizione del premio ha infatti totalizzato quasi 9.5 milioni di spettatori domenica sera, il miglior risultato dal 2020, quando 18.3 milioni di persone si sintonizzarono sulla NBC.

Si tratta di un dato importante dovuto innanzitutto al passaggio della trasmissione sulla CBS (il principale canale televisivo broadcast americano), che poco prima della cerimonia ha trasmesso un’importante partita dell’NFL), ma anche alla presenza di numerosissime star (inclusa Taylor Swift, che traina con sé moltissimi fan), un grande battage sui social e – non dimentichiamolo – film molto popolari come Barie e Oppenheimer in lizza per i premi principali.

I timori della vigilia erano che la cerimonia potesse fare addirittura meno dei 6 milioni di spettatori delle ultime due edizioni, alienandosi un possibile rinnovo del contratto sui diritti da parte della CBS. Sembra invece scontato che con quasi 10 milioni di spettatori (il dato verrà confermato al rialzo nelle prossime ore) il network tratterà quanto prima con Dick Clark Productions un accordo pluriennale.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate