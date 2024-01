Si sono tenuti questa notte a Los Angeles i Golden Globe Awards, la cui 81esima edizione è stata trasmessa negli negli USA dalla CBS e in streaming da Paramount+, preceduti da un red carpet calcato da numerosissime star tra presentatori, nominati e ospiti.

In attesa dei dati sugli ascolti, fondamentali per determinare il futuro dei Globe dopo la recente “ristrutturazione” (ora sono di proprietà di Eldridge), la partecipazione della Hollywood che conta è già un dato importante, anche solo per dimostrare come l’industria abbia deciso di tornare a sfruttare l’occasione di una grande cerimonia come piattaforma promozionale a poche settimane dalle nomination agli Oscar in una stagione dei premi compressa a causa degli scioperi.

E se da un lato la serata è stata un mezzo disastro per quanto concerne la scrittura (come ha sottolineato lo stesso conduttore Jo Koy durante il monologo, decisamente non riuscito: “Mi hanno dato questo lavoro dieci giorni fa, le battute che vi stanno facendo ridere sono quelle che ho scritto io”), sul fronte delle premiazioni è andato sostanzialmente tutto come doveva andare, con i riconoscimenti principali che sono stati assegnati a Oppenheimer (film drammatico, regia, miglior attore protagonista e non protagonista in un film drammatico a Cillian Murphy e Robert Downey Jr., miglior colonna sonora), Povere creature (miglior commedia/musical, migliore attrice in una commedia/musical a Emma Stone), The Holdovers – Lezioni di vita (miglior attore in una commedia/musical a Paul Giamatti, migliore attrice non protagonista a Da’Vine Joy Randolph), Il ragazzo e l’airone (miglior film d’animazione), Succession (miglior serie drammatica, attore, attrice e attore non protagonista a Kieran Culkin, Sarah Snook e Matthew MacFadyen), The Bear (miglior serie comedy/musical, attore, attrice a Jeremy Allen White e Ayo Edebiri), Beef – Lo scontro (miglior miniserie, migliori attori in una miniserie a Steven Yeun e Ali Wong).

Tra i (relativi) colpi di scena, il fatto che Barbie sia uscito sostanzialmente a mani vuote se si pensa alle grandi ambizioni: al film di Greta Gerwig sono andati i riconoscimenti per la miglior canzone (ha vinto quella di Billie Eilish & Finneas) e per il miglior risultato al box-office (“soffiato” a Taylor Swift, che era presente in sala come rivelato solo poche ore prima). Grande serata per Anatomia di una caduta, che oltre a vincere come miglior film internazionale (niente da fare per Io capitano di Matteo Garrone) ha ricevuto anche il premio per la miglior sceneggiatura. E sebbene Lily Gladstone abbia ricevuto il premio come migliore attrice in un film drammatico, si tratta dell’unico riconoscimento andato a Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Una nota a margine: la “nuova” giuria dei Golden Globe è stata ampliata rispetto alla precedente, ed è composta da buona parte dei giurati storici dell’Hollywood Foreign Press (un centinaio di membri della stampa estera di stanza a Hollywood) e da un nuovo gruppo più diversificato di giornalisti internazionali (circa 200). Il risultato lo vediamo nella lista dei vincitori: premi decisamente meno bislacchi che in passato, forse davvero in grado di influenzare anche l’Academy, che nei prossimi giorni si dedicherà a votare le nomination agli Oscar.

Miglior film drammatico

“Oppenheimer” (Universal Pictures)

“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)

“Maestro” (Netflix)

“Past Lives” (A24)

“The Zone of Interest” (A24)

“Anatomy of a Fall” (Neon)

Miglior film musical / commedia

“Barbie” (Warner Bros.)

“Poor Things” (Searchlight Pictures)

“American Fiction” (MGM)

“The Holdovers” (Focus Features)

“May December” (Netflix)

“Air” (Amazon MGM Studios)

Miglior regia

Bradley Cooper — “Maestro”

Greta Gerwig — “Barbie”

Yorgos Lanthimos — “Poor Things”

Christopher Nolan — “Oppenheimer”

Martin Scorsese — “Killers of the Flower Moon”

Celine Song — “Past Lives”

Miglior sceneggiatura

“Barbie” — Greta Gerwig, Noah Baumbach

“Poor Things” — Tony McNamara

“Oppenheimer” — Christopher Nolan

“Killers of the Flower Moon” — Eric Roth, Martin Scorsese

“Past Lives” — Celine Song

“Anatomy of a Fall” — Justine Triet, Arthur Harari

Miglior attore in un film drammatico

Bradley Cooper – “Maestro”

Leonardo DiCaprio – “Killers of the Flower Moon”

Colman Domingo – “Rustin”

Barry Keoghan – “Saltburn”

Cillian Murphy – “Oppenheimer”

Andrew Scott – “All of us strangers”

Migliore attrice in un film drammatico

Lily Gladstone — “Killers of the Flower Moon”

Carey Mulligan – “Maestro”

Sandra Hüller – “Anatomy of a Fall”

Annette Bening — “Nyad”

Greta Lee — “Past Lives”

Cailee Spaeny — “Priscilla”

Migliore attrice in un film musical / commedia

Fantasia Barrino – “The Color Purple”

Jennifer Lawrence – “No Hard Feelings”

Natalie Portman – “May December”

Alma Pöysti – “Fallen Leaves”

Margot Robbie – “Barbie”

Emma Stone – “Poor Things”

Miglior attore in un film musical / commedia

Nicolas Cage — “Dream Scenario”

Timothée Chalamet — “Wonka”

Matt Damon — “Air”

Paul Giamatti — “The Holdovers”

Joaquin Phoenix — “Beau Is Afraid”

Jeffrey Wright — “American Fiction”

Miglior attore non protagonista

Willem Dafoe — “Poor Things”

Robert DeNiro — “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr. — “Oppenheimer”

Ryan Gosling — “Barbie”

Charles Melton — “May December”

Mark Ruffalo — “Poor Things”

Migliore attrice non protagonista

Emily Blunt — “Oppenheimer”

Danielle Brooks — “The Color Purple”

Jodie Foster — “Nyad”

Julianne Moore — “May December”

Rosamund Pike — “Saltburn”

Da’Vine Joy Randolph — “The Holdovers”

Miglior film internazionale

Anatomy of a Fall (Neon) – France

Fallen Leaves (Mubi) – Finland

Io Capitano (Pathe) – Italy

Past Lives (A24) – USA

Society of the Snow (Netflix) – Spain

The Zone of Interest (A23) – UK / USA

Miglior film d’animazione

“Il ragazzo e l’airone”

“Elemental”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“The Super Mario Bros. Movie”

“Suzume”

“Wish”

Miglior colonna sonora

Ludwig Göransson — “Oppenheimer”

Jerskin Fendrix — “Poor Things”

Robbie Robertson — “Killers of the Flower Moon”

Mica Levi — “The Zone of Interest”

Daniel Pemberton — “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Joe Hisaishi — “The Boy and the Heron”

Miglior canzone originale

“Barbie” — “What Was I Made For?” by Billie Eilish and Finneas

“Barbie” — “Dance the Night” by Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson and Andrew Wyatt

“She Came to Me” — “Addicted to Romance” by Bruce Springsteen and Patti Scialfa

“The Super Mario Bros. Movie” — “Peaches” by Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, and John Spiker

“Barbie” — “I’m Just Ken” by Mark Ronson, Andrew Wyatt

“Rustin” — “Road to Freedom” by Lenny Kravitz

Miglior incasso al box-office

“Barbie”

“Guardiani della Galassia Vol. 3”

“John Wick 4”

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1”

“Oppenheimer”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Super Mario Bros. Il Film”

“Taylor Swift: The Eras Tour”

Miglior serie drammatica

“1923” (Paramount+)

“The Crown” (Netflix)

“The Diplomat” (Netflix)

“The Last of Us” (HBO)

“The Morning Show” (Apple TV+)

“Succession” (HBO)

Miglior serie musical / commedia

“The Bear” (FX)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

“Abbott Elementary” (ABC)

“Jury Duty” (Amazon Freevee)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Barry” (HBO)

Miglior attore in una serie tv drammatica

Pedro Pascal — “The Last of Us”

Kieran Culkin — “Succession”

Jeremy Strong — “Succession”

Brian Cox — “Succession”

Gary Oldman — “Slow Horses”

Dominic West — “The Crown”

Migliore attrice in una serie tv drammatica

Helen Mirren – “1923”

Bella Ramsey – “The Last of Us”

Keri Russell – “The Diplomat”

Sarah Snook – “Succession”

Imelda Staunton – “The Crown”

Emma Stone – “The Curse”

Miglior attore in una serie tv musical / commedia

Bill Hader – “Barry”

Steve Martin – “Only Murders in the Building”

Jason Segel – “Shrinking”

Martin Short – “Only Murders in the Building”

Jason Sudeikis – “Ted Lasso”

Jeremy Allen White – “The Bear”

Migliore attrice in una serie tv musical / commedia

Ayo Edebiri — “The Bear”

Natasha Lyonne — “Poker Face”

Quinta Brunson — “Abbott Elementary”

Rachel Brosnahan — “The Marvelous Mrs. Maisel”

Selena Gomez — “Only Murders in the Building”

Elle Fanning – “The Great”

Miglior attore non protagonista in una serie, miniserie, serie antologica o film tv

Billy Crudup — “The Morning Show”

Matthew Macfadyen — “Succession”

James Marsden — “Jury Duty”

Ebon Moss-Bachrach — “The Bear”

Alan Ruck — “Succession”

Alexander Skarsgård — “Succession”

Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie, serie antologica o film tv

Elizabeth Debicki – “The Crown”

Abby Elliott – “The Bear”

Christina Ricci – “Yellowjackets”

J. Smith-Cameron – “Succession”

Meryl Streep – “Only Murders in the Building”

Hanna Waddingham – “Ted Lasso”

Miglior miniserie / film tv / serie antologica

“Beef”

“Lessons in Chemistry”

“Daisy Jones & the Six”

“All the Light We Cannot See”

“Fellow Travelers”

“Fargo”

Miglior attore in una miniserie / film tv / serie antologica

Matt Bomer – “Fellow Travelers”

Sam Claflin – “Daisy Jones & the Six”

Jon Hamm – “Fargo”

Woody Harrelson – “Whit House Plumbers”

David Oyelowo – “Lawmen: Bass Reeves”

Steven Yeun – “Beef”

Migliore attrice in una miniserie / film tv / serie antologica

Riley Keough — “Daisy Jones & the Six”

Brie Larson — “Lessons in Chemistry”

Elizabeth Olsen — “Love and Death”

Juno Temple — “Fargo”

Rachel Weisz — “Dead Ringers”

Ali Wong — “Beef”

Migliore interpretazione in una stand-up comedy

Ricky Gervais – Ricky Gervais: Armageddon — winner

Trevor Noah (trevor noah: where was i)

Chris Rock (chris rock: selective outrage)

Amy Schumer (amy schumer: emergency contact)

Sarah Silverman (sarah silverman: someone you love)

Wanda Sykes (wanda sykes: i’m an entertainer)

Golden Globe: il monologo di Jo Koy

Fonte: Sito ufficiale

Classifiche consigliate