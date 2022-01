La recente impennata di casi Covid negli Stati Uniti non solo sta avendo un impatto su diverse produzioni televisive , ma sta anche costringendo varie organizzazioni a ripensare gli eventi dal vivo che caratterizzano questa prima parte del 2022: nelle ultime ore sono stati infatti presi provvedimenti legati a manifestazioni come il Sundance Film Festival, gli ACE Eddie Awards e i Grammy Awards, mentre la Hollywood Foreign Press Association ha confermato che la cerimonia dei Golden Globe si terrà domenica come previsto.

Andiamo con ordine: dal 20 al 30 gennaio si terrà l’edizione 2022 del Sundance Film Festival, ma sarà unicamente online. L’organizzazione ha dovuto mettere in atto il Piano B previsto fin dall’inizio nel caso la situazione peggiorasse, perché la zona di Park City è diventata l’epicentro dell’attuale ondata di Coronavirus nello stato dello Utah, dove non ci sono particolari obblighi legati a misure di contenimento o vaccinazioni. Molti giornalisti avevano prenotato alloggi e viaggi per partecipare al festival, che solitamente attira circa 116 mila persone da tutto il mondo. Inevitabilmente, questa decisione rappresenta l’ennesimo duro colpo per il settore dell’accoglienza a Park City. Nel 2020 il festival aveva contribuito a generare circa 135 milioni di dollari di fatturato nello Utah, generando 2700 posti di lavoro. L’edizione 2021 si è svolta interamente in modalità virtuale.

Il 31 gennaio si sarebbe dovuta tenere la 64esima edizione dei Grammy Awards, ma al momento la cerimonia è stata sospesa. Il canale televisivo CBS e la Recording Academy hanno deciso di rinviare l’evento perché in questo contesto sarebbe troppo rischioso riunire così tante personalità con un succedersi di elaborate produzioni musicali dal vivo. I Grammy del 2021 sono stati tra i primi eventi a tornare a svolgersi dal vivo, l’idea era che l’edizione 2022 fosse ancora più “normale” di quella dell’anno scorso quindi ha senso che sia stata rinviata (verosimilmente solo di qualche settimana) nella speranza che nel frattempo la situazione pandemica si attenui.

Per quanto riguarda i premi di categoria, anche la 72 esima edizione degli ACE Eddie Awards è stata rinviata: parliamo di una decina di giorni, dal 26 febbraio al 5 marzo. L’evento che premia i migliori montatori, e rappresenta un importante indicatore per la relativa sezione agli Oscar, si svolgerà all’ACE Hotel Downtown a Los Angeles con una capacità del 50% e tutta una serie di misure di prevenzione.

Una cerimonia che invece non slitterà affatto è quella dei Golden Globe, che si svolgerà questa domenica. La Hollywood Foreign Press Association ha però precisato che non ci sarà alcun red carpet, non ci saranno giornalisti e che gli ospiti del Beverly Hilton Hotel rispetteranno le misure di sicurezza. Va detto che questa 79 esima edizione dei premi doveva fin da subito essere una versione “soft” del premio, e non per via del Covid ma per via dello scandalo che ha investito l’associazione l’anno scorso: il canale televisivo NBC ha cancellato la trasmissione della cerimonia, che a questo punto potrebbe non essere nemmeno trasmessa in streaming sui canali ufficiali. Nessuna celebrità ha confermato la sua presenza, nemmeno quelle nominate a un premio. I vincitori dovrebbero essere annunciati da rappresentanti delle organizzazioni che la Hollywood Foreign Press Association ha sostenuto con donazioni benefiche in questi anni.

Fonti: Indiewire | Deadline