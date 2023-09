Dal 7 gennaio 2024, come noto, si terrà l’81esima edizione dei Golden Globes che avrà due nuove categorie, come comunicato alcune ore fa.

Tra i nuovi premi ci sarà il Cinematic and Box Office Achievement, che premierà i “traguardi cinematografici di maggiore successo” che avranno incassato almeno 150 milioni di dollari (di cui almeno 100 negli Stati Uniti). Per lo streaming si terrà conto di “dati provenienti da fonti riconosciute”. La categoria comprenderà in totale otto film.

La seconda nuova categoria sarà Best Performance in Stand-Up Comedy on Television e premierà appunto la migliore esibizione di stand-up comedy.

“I Golden Globes hanno una storia ricca fatta di sostegno e celebrazione del lavoro dei comici e adesso siamo felicissimi di onorare la loro genialità assieme alle migliori interpretazioni dell’anno del cinema e della televisione” ha commentato la presidente dei Golden Globes Helen Hoehne.

Tim Gray, vicepresidente esecutivo, ha poi commentato che i blockbuster “tipicamente non vengono riconosciuti nei premi dell’industria, ma è giusto che lo siano“.

