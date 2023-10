Passano i mesi, e i Golden Globes ancora non hanno trovato un canale disposto a trasmettere la cerimonia che si terrà domenica 7 gennaio 2024. È un dilemma fondamentale per Eldridge Industries, che ha recentemente acquisito le proprietà della Hollywood Foreign Press Association (tramite la casa di produzione Dick Clark Productions): questa sarà infatti la prima edizione dei Golden Globe Awards come entità “for profits”, e c’è il rischio che la cerimonia non venga trasmessa sul canale NBC.

Lo ha spiegato Todd Boehly, CEO di Eldridge (che, lo ricordiamo, possiede anche l’editore Penske Media, che pubblica sostanzialmente tutti i siti industry come Variety, Hollywood Reporter, Deadline e Indiewire):

Dubito che saremo su NBC. C’è una grande transizione in corso. Lo streaming sta diventando parte integrante della direzione verso cui si sta muovendo il mondo. La flessibilità che possiamo avere in un ambiente di streaming è molto diversa da quella che possiamo avere su un’emittente. Penso che sfrutteremo quella flessibilità.

Sotto traccia, Boehly ha ammesso quindi che è più probabile che la cerimonia venga trasmessa su YouTube o una piattaforma streaming, come avverrà già con i SAG Awards, che andranno in onda su Netflix a partire dal 2024. Il 7 gennaio 2024, la NBC ha già deciso di trasmettere una partita di football: ad agosto era trapelata la notizia che il canale di proprietà di Comcast (che controlla anche Sky) non fosse disposto a pagare i 60 milioni di dollari chiesti da Eldridge per trasmettere i Globes. All’epoca si era detto che anche CBS, Fox, ABC/Disney+/Hulu, le reti turner, streamer come Netflix, Amazon, Apple TV+ e persino Roku Channel avevano rinunciato.

Fonte: TheWrap

Classifiche consigliate