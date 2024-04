Questo gennaio, a poche settimane dall’inizio delle riprese, Keanu Reeves è stato avvistato sul set di Good Fortune con una brutta fasciatura alla gamba e con tanto di stampelle.

L’attore, inciampato su un tappeto, si è rotto la rotula ma ha comunque continuato a girare nonostante l’infortunio, come raccontato alla CinemaCon dal regista, sceneggiatore, produttore e membro del cast, Aziz Ansari:

Dopo circa 15 giorni dall’inizio delle riprese ho mandato Keanu in camerino a riposarsi, ed è stato allora che è inciampato in un tappeto e si è lasciato sfuggire un semplice: “Ahia, il mio ginocchio”. Tutto qui. Ha comunque continuato a girare nonostante l’infortunio, fatta eccezione per alcune scene in cui doveva ballare la salsa, per quelle avremo bisogno di tornare sul set per riprese aggiuntive. Ma lui voleva comunque girarle! Ha insistito! Gli abbiamo detto di darsi una calmata e gli abbiamo promesso che le avremo girate più tardi, una volta che gli fosse guarito il ginocchio.