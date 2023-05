Dalle “profondità di Twitter” è emerso un video che farà sicuramente la gioia dei fan e delle fan de I Goonies, la leggendaria pellicola del 1985 diretta da Richard Donner e prodotta da Steven Spielberg tramite la sua Amblin per la Warner Bros.

Si tratta di un filmato che testimonia lo scherzo fatto proprio da Steven Spielberg a Richard Donner una volta terminate le riprese de I Goonies. Dopo il wrap del film, il regista aveva il forte bisogno di una vacanza dopo aver lavorato per quasi un anno con un cast composto quasi interamente da bambini. Donner aveva optato per un po’ di relax alle Hawaii. Spielberg però aveva architettato una sagace burla: aveva fatto andare tutto il cast della pellicola, banda Fratelli compresa, alle Hawaii per fare una sorpresa a Donner.

Ecco, a seguire, il video di come è andata:

When GOONIES wrapped, Richard Donner needed a vacation after working with the kids for an entire year, and went to Hawaii to finally relax. As a prank, Steven Spielberg flew the entire cast out (including The Fratellis!) to surprise Donner at home. Here's that footage. Amazing. pic.twitter.com/jfis28iFBz — SPENCE, TODD (@Todd_Spence) May 10, 2023

Di recente uno dei Goonies, Ke Huy-Quan (Data), ha vinto il premio Oscar per il Miglior attore non protagonista grazie a Everything Everywhere All at Once. L’avvocato che cura i suoi interessi è un altro interprete della pellicola, Jeff Cohen (Chunk), che ormai da anni è appunto un legale specializzato in diritto dello spettacolo.

I Goonies, la sinossi del film diretto da Richard Donner prodotto da Steven Spielberg

Frutto dell’immaginazione di Steven Spielberg, I Goonies racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre. Un’avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, I Goonies sono un tesoro cinematografico ricco di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali.

