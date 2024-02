In una serata dominata da Taylor Swift (entrata nella storia per aver vinto il suo quarto premio come Album of the Year per Midnights), Ludwig Göransson e John Williams hanno portato a casa importanti premi alla 66 esima edizione degli Annual Grammy Awards.

Göransson ha vinto il Grammy per la miglior colonna sonora per Oppenheimer (ne aveva vinto uno nel 2019 per Black Panther), un riconoscimento che potrebbe aiutarlo molto nella corsa all’Oscar nella rispettiva categoria. Williams ha ricevuto invece il premio per la miglior composizione strumentale per Helena’s Theme, brano della colonna sonora di Indiana Jones e il quadrante del destino.

Sempre in ottica Oscar, Billie Eilish & Finneas O’Connell hanno ricevuto il Grammy per la miglior canzone originale scritta per un film, una serie o un media visuale, per What Was I Made For tratto da Barbie. La canzone è tra le favorite per l’Oscar nella stessa categoria. Barbie – The Album, poi, ha vinto il Grammy per il miglior album compilation per un media visuale.

Cheers for another Grammy for the Maestro! https://t.co/P4MNpoReN9 — Frank Marshall (@LeDoctor) February 5, 2024

