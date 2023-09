Gran Turismo diretto da Neill Blomkamp racconta la storia di Jann Mardenborough, da quando era un giocatore del videogioco omonimo fino alla sua scalata al successo come pilota professionista.

In una recente intervista con The Sunday Times, Mardenborough ha spiegato perché era necessario che il film mostrasse l’incidente avvenuto nel 2015 a Nürburgring nel quale perse la vita uno spettatore.

È la mia vita; è parte della mia storia. Ho pensato sarebbe stato un danno per lo spettatore se non fosse stato mostrato. Andava fatto nel modo corretto, perché qualcuno ha perso la vita in quell’incidente. E il film in questo fa un grande lavoro. Mostra anche i momenti di profonda oscurità della mia vita quando ero in ospedale da solo. Gli aspetti mentali di un evento come quello, così come le conseguenze nella vita: cosa può accadere; come ne esci; come puoi ritornare e conquistare qualcosa – conquistare la grandezza – dalle ceneri di quello. E quindi doveva essere nel film.